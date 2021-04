Inval bij Trumps voormalig advocaat Rudy Giuliani wegens lobby-onderzoek

De Amerikaanse federale recherche heeft een inval gedaan in het appartement en kantoor van Rudy Giuliani, voormalig burgemeester van New York en voorheen de advocaat van oud-president Donald Trump. De inval is onderdeel van een onderzoek naar de activiteiten van Giuliani in Oekraïne, waar hij onder meer belastende informatie over de zoon van president Biden zou hebben willen verzamelen.

Dit meldt The New York Times vandaag. Volgens bronnen waar de krant mee sprak is elektronische apparatuur van Giuliani in beslag genomen en zijn een appartement en een kantoor om ongeveer 6 uur 's ochtends lokale tijd doorzocht. Het onderzoek naar Giuliani draait om de vraag of hij in de periode dat hij de advocaat van president Trump was bepaalde lobbywetten heeft overtreden.

Zo zou hij in 2019 bij de regering-Trump illegaal gelobbyd hebben op verzoek van Oekraïense functionarissen en bedrijven. In ruil daarvoor zou Giuliani hulp hebben gekregen in zijn zoektocht naar informatie waarmee politieke tegenstanders van Trump, zoals huidig president Biden, beschadigd konden worden.

Onnodig

Het is strafbaar om te proberen de regering van de Verenigde Staten te beïnvloeden of te lobbyen op verzoek van een buitenlandse functionaris als dit niet aan het ministerie van Justitie wordt gemeld. Volgens The New York Times zijn de huiszoekingen geen expliciete beschuldiging dat Giuliani iets verkeerd heeft gedaan. Ze zouden wel aantonen dat het onderzoek "een agressieve nieuwe fase is ingegaan".

Om een huiszoekingsbevel te krijgen, moeten rechercheurs een rechter overtuigen dat ze voldoende redenen hebben om aan te nemen dat er een misdrijf is gepleegd. Daarom kan de huiszoeking bewijs van het misdrijf opleveren. De advocaat van Giuliani zegt tegen de krant dat de inval onnodig is. Zijn cliënt zou altijd bereid zijn geweest om vragen van aanklagers te beantwoorden, behalve als ze gaan over vertrouwelijke gesprekken met voormalig president Trump.