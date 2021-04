IT-bedrijf wil reputatieschade privé verhalen op burgemeester Hof van Twente

Burgemeester Ellen Nauta (CDA) van Hof van Twente wordt door het bedrijf Switch IT Solutions persoonlijk aansprakelijk gesteld voor reputatieschade, meldt dagblad Tubantia. Uitspraken van Nauta naar aanleiding van een cyberaanval die de gemeente had getroffen, hebben de reputatie van het bedrijf naar eigen zeggen geschaad. Daardoor zou men opdrachten zijn misgelopen.

In december werden de computersystemen van Hof van Twente gehackt, waardoor de dienstverlening van de gemeente platgelegd werd. De hackers eisten losgeld in de vorm van bitcoins. Toen de gemeente daar niet op in ging, werden meerdere servers gewist.

Halverwege januari slaagde de gemeente erin de dienstverlening weer te hervatten, nadat een internationale datahersteller gewiste bestanden had teruggehaald. De kosten van de hack worden geschat op 3,9 miljoen euro, schrijft RTV Oost.

Welkom2020

Uit onderzoek bleek dat de hackers met weinig moeite de systemen konden binnendringen. Zo had de systeembeheerder in oktober 2020 het wachtwoord van het beheerdersaccount veranderd in 'Welkom2020', een makkelijk te raden wachtwoord. Ook was het gemeentebestuur niet alert genoeg, volgens de onderzoekers.

Switch IT Solutions stelt dat het slechts een deel van de systemen van Hof van Twente beheerde en dat de fout bij de gemeente ligt. Maar na de negatieve uitlatingen van de burgemeester over het bedrijf zouden er minder opdrachten zijn binnengekomen. Daarom eist het bedrijf een schadevergoeding. Het is niet bekend om welk bedrag het gaat.

Andersom wil de gemeente juist een schadevergoeding van Switch IT Solutions wegens de geleverde wanprestatie. In een reactie aan Tubantia zegt burgemeester dat ze de uitspraken over Switch IT Solutions heeft gedaan namens de gemeente en niet als privépersoon. "Dus met een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling kan ik niets, zo werkt het niet."