Financieel beheerder Vaticaan investeerde miljoenen in productie abortuspil

Het Vaticaan heeft meer dan twintig jaar geïnvesteerd in farmaceutische bedrijven die onder meer de morning-afterpil en een abortuspil produceren. De investeringsbeheerder van het Vaticaan had 20 miljoen aan aandelen in beheer van de Zwitserse farmaceuten Novartis en Roche.

Dat heeft de Italiaanse zakenman Libero Milone, die van 2015 tot 2017 auditeur-generaal was van het Vaticaan, bekendgemaakt. De voormalige financiële topcontroleur van het Vaticaan kwam met zijn onthulling in het programma Report van de Italiaanse publieke omroep RAI 3.

Volgens Milone toont de gevoelige investering aan hoe bij geldzaken nauwelijks rekening wordt gehouden met de doctrine van de Rooms-Katholieke Kerk, waarin abortus wordt afgewezen. Paus Franciscus sprak zich eind vorig jaar nog uit tegen de abortuswet in zijn geboorteland Argentinië.

Verkocht in 2016

Toen het kantoor van Milone de investering in het farmaceutische bedrijf ontdekte, is het gerapporteerd aan hoge ambtenaren van het Vaticaan. Vervolgens werden de Novartis-aandelen in 2016 verkocht.