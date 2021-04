RIVM meldt 8713 nieuwe coronabesmettingen

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8713 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 3371 meer dan gisteren.

Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens sprake is van een 'inhaaleffect'.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests juist: afgelopen week werden gemiddeld 7895 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een daling van 3 procent vergeleken met vorige week.

In de strijd tegen het coronavirus zijn naar schatting van het ministerie van Volksgezondheid 5,3 miljoen prikken gezet. Het gaat daarbij om het aantal gezette prikken, niet het aantal gevaccineerden.

2611 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan dat er zijn ontslagen of overleden.

Er liggen nu 2611 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2597), van wie 814 op de IC (gisteren: 820), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

11 overleden covidpatiënten

Bij het RIVM werden 11 overleden covidpatiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 31. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 17 doden per dag, tegen 19 doden per dag een week eerder.

Hoe het aantal doden zich ontwikkelt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 165 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 165.