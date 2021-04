Aangemeerd cruiseschip rookt al weken, Amsterdamse vaders beginnen onderzoek

Een groep van 250 vaders uit Amsterdam heeft genoeg van de overlast die zij ervaren van een aangemeerd cruiseschip. Uit het schip komen al sinds half maart rookwolken en die waaien over Amsterdam. Omdat de Amsterdammers willen weten wat het schip precies uitstoot, zijn ze zelf een onderzoek gestart.

De vaders, die zich verenigd hebben in een appgroep, maken zich zorgen over de gevolgen van de rookwolken voor hun kinderen. "Ik ben net vader geworden en als je weet dat een op de vijf kinderen in Nederland astma krijgt door luchtverontreiniging, dan snap je niet dat dit mag. De giftige dampen waaien alle kanten op", zegt Tjeerd Buntsma tegen NH Nieuws.

Om erachter te komen wat er in de rook zit, hebben de bezorgde vaders onderzoeksbureau CE Delft opdracht gegeven om uit te zoeken hoeveel schadelijke stoffen het voor anker liggende schip produceert. De uitkomsten zijn schokkend, vindt de groep.

31.000 vrachtwagens

Uit het onderzoek komt naar voren dat de dagelijkse uitstoot van het schip gelijk is aan de uitstoot van 31.000 extra vrachtwagens die een volle ronde op de ringweg A10 rijden, schrijft de regionale omroep. Naast grote hoeveelheden stikstofoxiden, komt er ook op grote schaal fijnstof vrij.

De boosdoener is de Marella Discovery, een schip dat doorgaans ruimte biedt aan 1830 passagiers en 753 bemanningsleden. Het ligt nu voor gepland onderhoud in de Amsterdamse haven. De motor van het schip blijft in de tussentijd draaien omdat zo'n 110 mensen aan boord van het schip verblijven die stroom nodig hebben, zegt Damen Shipyards Repairs in een reactie.

Het is gebruikelijk dat de bemanning aan boord blijft, legt de scheepswerf uit aan het Parool. "Het schip draait op het kleinste motortje," zegt Damen-directeur Tjeerd Schulting. Volgens hem komt er vooral stoom uit de schoorsteen, maar hij zegt ook dat de motoren niet zo schoon draaien als ze kunnen omdat ze eigenlijk gebouwd zijn voor zo'n tweeduizend opvarenden.

Walstroom

Dat de motoren moeten blijven draaien komt volgens de directeur doordat de "de energie-infrastructuur in Nederland nog niet zo ver is, dat dit met walstoom opgelost kan worden". Als een schip van walstroom gebruik kan maken, kunnen de motoren worden uitgeschakeld.

De vaders vinden het onbegrijpelijk dat zulke vervuilende schepen in het centrum van Amsterdam mogen liggen. Ze wijzen naar andere wereldsteden, waar walstroom beschikbaar is om dit soort problemen te voorkomen. NH Nieuws heeft de gemeente Amsterdam om een reactie gevraagd, maar die heeft nog niet gereageerd.

Toch is het einde van de problemen nabij, het onderhoud aan de Marella Discovery is inmiddels zo goed als klaar. Vrijdag zal het schip de haven verlaten.