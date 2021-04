Kamer zet grote vraagtekens bij handhaving quarantaineplicht

De Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de handhaafbaarheid van de quarantaineplicht. Dat blijkt in het Kamerdebat over het wetsvoorstel dat die verplichting moet gaan regelen.

Het kabinet wil per 15 mei de quarantaineplicht invoeren voor alle reizigers, zowel Nederlanders als toeristen, die al dan niet via een ander land uit zeerhoogrisicogebieden komen. Dat zijn landen met een hoge besmettingsgraad, nieuwe coronavarianten of een onduidelijke coronasituatie.

D66-Kamerlid Paternotte: "Er wordt gecontroleerd met telefoontjes van belteams, maar als je niet bereikbaar bent krijg je geen boete. Als iemand anders bij controle de deur open doet hoeft die niet mee te werken. Dus alleen bij heterdaad is er kans op een boete, en die kans is dus niet zo groot."

"Goed nieuws! Deze wet leidt tot veel nieuwe banen", zegt SGP-Kamerlid Bisschop gekscherend. "Er komen belteams en die moeten eerst opgeleid worden om het geluid van een grasmaaier te kunnen onderscheiden van het geluid van een trein of een wasmachine." De partij vraagt zich af hoe een belteam het geluid van een merel in een eigen tuin of in een park kan onderscheiden.

Ook andere fracties vragen zich af of de wet met deze handhaving wel helpt. Dit terwijl het kabinet constateert dat mensen zich nu al niet vrijwillig aan de quarantaineregels houden.

Alle reizigers uit zeerhoogrisicogebieden

Toch vinden de meeste fracties de quarantaineplicht nodig, al vinden ze dat Nederland erg laat is met deze wet vergeleken met andere Europese landen. Reizigers kunnen dus waarschijnlijk vanaf 15 mei deze extra regels verwachten en een boete van 339 euro bij het niet naleven.

Inreizigers moeten een negatieve PCR-testuitslag bij zich hebben die maximaal 72 uur oud is bij aankomst in Nederland. Ook moeten ze een antigeensneltest van maximaal 24 uur oud bij het boarden van het vliegtuig of schip laten zien.

Wie per vliegtuig of schip binnenkomt, moet bij de vervoerder deze testen en een quarantaineverklaring inleveren. Bij internationaal trein- en busvervoer zoals Flixbus, Thalys en Eurostar controleren de vervoerders de quarantainepapieren van passagiers voor het instappen of tijdens de reis. In Nederland kunnen NS-boa's boetes uitdelen.

Voor het wegverkeer geldt dat de politie al heeft aangegeven geen extra mensen te hebben voor de quarantainewet. Het kabinet wil daar nu de Koninklijke Marechaussee voor inschakelen.

Belteams controleren in opdracht van het ministerie van VWS steekproefsgewijs of de passagiers van wie geregistreerd is dat zij uit een zeerhoogrisicogebied kwamen, in quarantaine zijn.

Willekeur

Is er een vermoeden dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan is de burgemeester van de woonplaats verantwoordelijk voor het toezicht. Gemeentelijke toezichthouders mogen een boete geven. De ChristenUnie is bang dat er willekeur optreedt, omdat in de ene regio beter wordt gecontroleerd dan de andere.

Verschillende partijen vinden verder dat zolang het effect van de wet niet duidelijk is, de vliegverboden nog niet moeten worden afgeschaft. Het kabinet wil dat wel. En in ieder geval D66, PvdA en BIJ1 vinden dat gevaccineerden in principe niet onder de quarantaineplicht moeten vallen. De VVD twijfelt daarover.

Later vanmiddag geven de demissionaire ministers De Jonge en Van Nieuwenhuizen antwoord op alle vragen uit de Kamer.

Het debat is live te volgen via NPO Politiek.