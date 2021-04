Linkse Italiaanse terroristen in Frankrijk opgepakt

De politie in Frankrijk heeft in Parijs voormalige leden opgepakt van Italiaanse extreemlinkse terroristische organisaties die in de jaren 70 en 80 actief waren.

De zeven worden waarschijnlijk uitgeleverd aan Italië, waar ze tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Vier van hen kregen levenslang voor medeplichtigheid aan moord en ontvoering.

Onder de zeven zijn vijf voormalige leden van de Rode Brigades, een terreurgroep die zich in de jaren 70 en 80 schuldig maakten aan moord, ontvoering, overvallen en sabotage. Het bekendst is de ontvoering en moord op de christendemocratische Italiaanse ex-premier Aldo Moro in 1978.

Om vervolging te ontlopen vluchtten de zeven en ook zo'n 200 medestanders naar Frankrijk. In 1985 kregen ze te horen dat ze mochten blijven onder de voorwaarde dat ze geen geweldsmisdrijven hadden begaan. De zeven die nu zijn opgepakt, waren toen nog niet veroordeeld.

Dat is nu al jaren wel het geval. Italië heeft herhaaldelijk om hun uitlevering gevraagd. De Franse regering is daar nu toe bereid. De Franse politie is op zoek naar drie andere leden van de Rode Brigades die ook in Italië veroordeeld zijn.