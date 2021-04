Flevolandse Statenfracties willen opheldering over afschieten van heckrunderen

Politieke partijen in Flevoland willen opheldering van het provinciebestuur over het afschieten van heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Voor het afschot was geen vergunning verleend. De Provinciale Staten debatteren vanmiddag over de kwestie.

Het afgelopen half jaar zijn tientallen heckrunderen afgeschoten, waarvoor de papieren niet op orde waren. Datzelfde geldt voor het afschieten van enkele zieke of oude konikpaarden. Een groep van zo'n 150 gezonde konikpaarden is naar het slachthuis gebracht.

Aparte opdracht

De provincie had voor het afschieten een aparte opdracht moeten verlenen aan Staatsbosbeheer, maar uit documenten van de Omgevingsdienst OFGV bleek dat dat niet is gebeurd. Staatsbosbeheer was daardoor in overtreding toen het de dieren afmaakte. De fracties van JA21, Partij voor de Dieren en PVV willen nu van het provinciebestuur weten waarom de dieren onrechtmatig zijn doodgeschoten.

"Het doden van dieren is in mijn ogen altijd illegaal en verwerpelijk, maar is nu ook volgens de wet illegaal. Provincie Flevoland blijft blunderen op dossier Oostvaardersplassen en dat over de rug van deze weerloze dieren", zegt fractievoorzitter Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren tegen Omroep Flevoland.

Geen juridische basis

Begin dit jaar werd de kwestie aangekaart door stichting Stamina, die zich inzet voor de dieren in natuurgebieden. Volgens de stichting was er geen goede juridische basis voor het afschieten van de runderen.

Verantwoordelijk gedeputeerde Cora Smelik (GroenLinks) zei in februari dat de papieren wel degelijk goed geregeld waren, maar moest daarvan terugkomen toen bleek dat Staatsbosbeheer in overtreding was.

Het debat in Flevoland begint vanmiddag om 15.30 uur.