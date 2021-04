110 graftombes in Egypte blootgelegd

In de Egyptische Nijldelta hebben archeologen 110 graftombes blootgelegd. Het gaat om 68 ovale tombes, daterend van 6000 tot 3150 voor Christus, en 37 rechthoekige tombes uit de periode 1782 tot 1570 voor Christus. De overige vijf ovaalvormige graven dateren uit ongeveer 3200 tot 3000 voor Christus.

In sommige graven zijn menselijke resten gevonden van zowel volwassenen als kinderen. Ook was in een van de graven een baby begraven in een groot aardewerken vat. Verder vonden de archeologen in de graven aardewerken voorwerpen en begrafenisartikelen. Ook werden ovens, fornuizen, funderingen, amuletten en sieraden in het gebied gevonden.