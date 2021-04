Wit-Rusland houdt fietsende Nederlander aan bij grens met Litouwen

Een 48-jarige Nederlander die vanuit Litouwen naar Wit-Rusland probeerde te fietsen is op de grens aangehouden. Dat meldt de Wit-Russische grenspolitie, die hem gaat uitzetten. Bovendien mag de Nederlander de komende vijf jaar het land niet meer in.

De grenswachters waren gewaarschuwd door hun Litouwse collega's. Zij zagen de man fietsen in de buurt van de grens. Hij wist Wit-Rusland te bereiken en verstopte zich in een bos, waar hij uiteindelijk werd aangehouden.

Op de vraag waarom hij de grens overstak antwoordde de man dat hij op zoek was naar "een beter leven in Wit-Rusland of Rusland". De Nederlander werd zondag al opgepakt, maar de grenspolitie heeft zijn arrestatie vandaag pas naar buiten gebracht.