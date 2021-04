Zonnige Koningsdag leidt tot drukte in steden in hele land

Ook in het Valkenburgpark in Breda en Spoorpark in Tilburg is de toegang afgesloten en mogen er alleen nog mensen het park uit.

Verder heeft de politie ingegrepen in Haarlem. Aan het Spaarne waren honderden mensen bijeengekomen om Koningsdag te vieren. De politie heeft de Damstraat richting het Spaarne afgesloten en ook verkooppunten van de horeca zijn gesloten tot het weer rustiger is. De gemeente roept mensen op om te vertrekken.

Utrecht roept mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen. Met name in park Lepelenburg, rond het Wed, de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht is het te druk. Er zijn net als in Amsterdam veel handhavers op de been om alles in goede banen te leiden.