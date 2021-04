Arrestatieteam bevrijdt vrouw na gijzeling in woning Rotterdam

In een huis in Rotterdam is gisteren aan het begin van de avond een vrouw bevrijd die gegijzeld was door drie mannen.

De politie kreeg aan het eind van de middag een melding dat de vrouw tegen haar wil in de woning werd vastgehouden. Het slachtoffer had een vriendin geappt, die de politie inschakelde.

De politie stuurde een onderhandelaar en een arrestatieteam naar de woning in de Godschalkstraat. Uiteindelijk is de politie de woning binnengevallen.

Drie Rotterdammers van 33, 33 en 32 jaar zijn aangehouden. Het slachtoffer is een 27-jarige vrouw uit IJsselstein. Ze was mogelijk gedrogeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel, meldt een politiewoordvoerder aan regionale omroep Rijnmond.

Het is nog onduidelijk waarom de vrouw werd gegijzeld.