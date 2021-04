Arnhem kondigt noodverordening af uit vrees voor rellen

De gemeente Arnhem heeft voor vandaag een noodverordening afgekondigd vanwege aanwijzingen dat voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC naar Arnhem willen komen voor een confrontatie met de harde kern van Vitesse.

De noodverordening moet verder een toestroom van "een groot aantal" Defend-groepen naar Arnhem tegengaan, meldt de gemeente. Hierover zouden berichten op sociale media hebben gecirculeerd. "Deze groepen zijn eerder betrokken geweest bij ernstig uit de hand gelopen coronademonstraties", schrijft de gemeente in een toelichting.

Met een noodverordening krijgt de politie bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij de invalswegen van de stad controles uit te voeren en voertuigen tegen te houden.

Nietsvermoedende parkbezoekers

Een demonstratie van de groep Weg met dit Kabinet is onder eerder vastgestelde voorwaarden wel toegestaan. Er mogen maximaal 500 mensen demonstreren op de Markt in Arnhem. Burgemeester van Arnhem Marcouch noemt in een reactie demonstreren een grondrecht, "maar signalen van risico's op rellen op verschillende plekken in de stad brengen dat demonstratierecht in gevaar. Ik laat het niet toe dat gezinnen met jonge kinderen, of nietsvermoedende parkbezoekers, terechtkomen in een groep relschoppers. Deze noodverordening is daarom nodig."