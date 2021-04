Inbreker na halsbrekende toeren van dak gehaald door arrestatieteam

Het lukte een onderhandelaar van de politie niet om de inbreker 'naar beneden te praten'. De brandweer stond klaar met een hoogwerker. In de video is te horen hoe iemand roept: "Laatste kans, man! Of je komt naar beneden, of de hond gaat naar boven."

Even voor 06.00 uur gingen twee leden van een arrestatieteam het dak op. Hoe de inbreker uiteindelijk naar beneden is gekomen, blijkt niet uit de video. De politie kon vanochtend nog geen vragen beantwoorden. Op de beelden is wel te zien dat de man door agenten werd afgevoerd.