Chiptekort raakt productie van AED's bij Philips: 'We krijgen niks geleverd'

Op dit moment heeft Biesheuvel nog een voorraad die hij aanhoudt voor dit soort situaties, maar voor grote bestellingen zal dat niet genoeg zijn, verwacht hij. Hij levert AED's aan vaccinatiestraten in Engeland, voor zeldzame acute reacties waarbij iemand een hartritmestoornis kan krijgen. "Rond Kerst hebben we alle vaccinatiestraten in Engeland bevoorraad. Ik verwacht nog een order van 500 AED's, maar de voorraad is daar nu niet toereikend voor." Over 10 dagen verwacht hij weer leveringen, maar hoe veel weet hij niet.

Eerste signaal

In ziekenhuizen worden geen AED's gebruikt, die zijn specifiek ontwikkeld voor niet-professionals, maar wel andere defibrillatoren en apparatuur waar chips in zitten. Het tekort speelt daar nog niet, zegt Gerwin Meijer, directeur van InkoopAlliantie Ziekenhuizen, de grootste Nederlandse inkoopvereniging in de gezondheidszorg.

"Bij ict merken we wel de tekorten in de chipindustrie, en ik kan me voorstellen dat die schaarste doorwerkt naar medische apparatuur. Maar de waarschuwing van Philips was het eerste signaal dat ons bereikt heeft daarover", zegt hij.

De kans dat een tekort aan chips zal leiden tot acute problemen in ziekenhuizen is niet zo groot, zegt Meijer. "Bij apparatuur in ziekenhuizen gaat het vaak om vervangingsplannen, dan worden bijvoorbeeld alle defibrillatoren vervangen door nieuwere versies. Dat maakt het redelijk planbaar, omdat je de bestaande apparatuur wat langer zou kunnen gebruiken."

Chiptekort

Het chiptekort raakt meerdere sectoren en begon vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis. Toen werden veel chipbestellingen geannuleerd door de auto-industrie, omdat de productie door corona stil kwam te liggen. Tegelijkertijd steeg door het thuiswerken de vraag naar computers en smartphones.

Toen autofabrikanten de productie weer wilden opstarten en bestellingen gingen plaatsen voor chips, moesten ze achteraan aansluiten. Daardoor ontstonden er tekorten die allerlei sectoren nu voelen: de vraag is groter dan het aanbod.

Philips pleitte vanmorgen voor voorrang voor medische apparatuur, een sector waarin het zelf actief is.