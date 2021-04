RIVM: 6257 nieuwe besmettingen, stijging vlakt af

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er werden het voorbije etmaal dus meer coronapatiënten opgenomen dan er werden ontslagen of overleden. Er liggen nu 2572 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2532), van wie 813 op de IC (gisteren: 841), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vorige week maandag lagen er ook 813 patiënten op de IC.

Volgens voorzitter Ernst Kuipers houden de ziekenhuizen er rekening mee dat de toch al hoge IC-bezetting de komende weken nog "licht" verder stijgt. "Tot rond de 950, hoewel dat nog zeer onzeker is. En daarna zal de daling langzaam zijn. Dus de IC-bezetting blijft nog een maand tot anderhalve maand hoog. Zonder dat we bij deze aantallen overigens op een crisissituatie van code zwart komen."