Asperges dit jaar duurder door aanhoudende kou

Door de kou steken asperges hun kopjes dit jaar iets minder snel op dan anders. De gemiddelde prijs van het witte goud ligt daardoor relatief hoog.

"Vorig jaar rond deze tijd kregen telers ongeveer 4,50 euro voor een kilo. Nu ligt dat rond de 7 euro", zegt een woordvoerder van ZON fruit & vegetables, een bedrijf dat asperges verkoopt aan supermarkten en groothandels. "De prijs is stabiel want er zijn weinig pieken in de aanbodkant."

Het groeitempo van asperges is sterk afhankelijk van het weer. Als het twee weken warm is, schieten ze ineens als paddenstoelen uit de grond. Telers moeten dan snel steken en het aanbod op de markt neemt toe. "Daardoor daalt de prijs weer. Dat zag je bijvoorbeeld vorig jaar. Toen was het al veel vroeger in het jaar warm."

Half kistje over

Aspergeteler Henk Sturing uit Hooghalen weet alles over de invloed van temperatuur op asperges. Het is voor hem nu nog iets te koud. "Als de nachttemperatuur een beetje stijgt, niet te extreem, dan kunnen we een goed seizoen hebben. Maar te warm is ook niet goed. Dat hebben we een paar jaar geleden gehad", zegt hij tegen RTV Drenthe. "Normaal steken we om de dag de asperges, maar toen was het zo warm dat we iedere dag moesten steken en dan kwamen er ook nog eens meer kilo's uit de grond dan we op een dag konden verwerken. Dan loopt alles vast, want je kunt het niet kwijt."

Op dit moment heeft Sturing steeds net genoeg asperges om te voldoen aan de vraag. "Vorige week zaterdag hadden we een kistje over en afgelopen zaterdag hadden we een half kistje over. Verder waren we helemaal leeg. Dat is mooi, maar wel spannend, want je wilt de hele dag genoeg hebben." Ook krijgt hij af en toe een belletje van collega's met de vraag of hij nog iets over heeft.

Ietsje warmer

Sturing hoopt dat het de komende weken stapsgewijs steeds wat warmer wordt. Op die manier is het aanbod gegarandeerd tot eind juni, het moment waarop het aspergeseizoen traditiegetrouw eindigt.

Dat beaamt de woordvoerder van ZON fruit & vegetables. "Hoe geleidelijker hoe beter, dan houd je een stabiel aanbod en dus een stabiele prijs."