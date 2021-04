Lintjesregen opnieuw anders: 'Burgemeesters zijn heel creatief geweest'

Dit jaar worden de meeste lintjes uitgedeeld in Zuid-Holland (504). In het Caribische deel van het koninkrijk worden 80 mensen gedecoreerd.

Om een lintje te verdienen, moet iemand zich al meer dan vijftien jaar inzetten voor de samenleving. Een van hen is Marleen Mulders, die zich dit jaar met haar 35 jaar de jongste gedecoreerde mag noemen. De Tilburgse zet zich al sinds 2002 als ervaringsdeskundige in voor kinderen met kanker en is vrijwilliger bij diverse organisaties. Ze wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mulders scheelt 75 jaar met de oudste persoon die dit jaar een lintje krijgt: de 110-jarige Mary Benjamin uit Aruba wordt vandaag onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en is daarmee de oudste geridderde persoon ooit. De Kanselarij der Nederlandse Orden noemt haar een "toegewijd vrijwilliger" die altijd klaarstaat voor de medemens. Benjamin was onder meer actief voor de Women's League van de Methodist Church.

Ook cabaretier Claudia de Breij krijgt een koninklijke onderscheiding: