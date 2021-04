Coronazelftesten nog steeds illegaal verkocht, inspectie krijgt tientallen meldingen

Maar de kwaliteit van de goedgekeurde zelftesten staat ook ter discussie. Deskundigen maken zich zorgen over de mogelijke schijnzekerheid na een negatieve testuitslag, die niet altijd klopt. "De kwaliteit van een uitslag van een zelftest valt of staat bij hoe iemand de test gebruikt en de consequenties die men verbindt aan de uitslag. De testen kunnen een grote rol spelen in de coronapandemie, maar er zijn nog veel vragen", zegt epidemioloog Baidjoe.

Volgens Baidjoe is het daarom belangrijker om te kijken naar de werkwijze achter de zelftest, omdat veel gevoeligheid verloren kan gaan tijdens het afnemen van een monster uit de neus. "Daar zitten mijn zorgen. Maar ook het interpreteren van de uitslag en de consequenties die men eraan verbindt zijn zorgenpunten."

Volgens Baidjoe zou het beter werken om sneltesten aan te bieden in teststraten, bij wijze van spreken op elke hoek van de wijk, waarbij zorgprofessionals ervoor zorgen dat de test goed wordt afgenomen, het resultaat in een database belandt en goede instructies worden gegeven als een test positief blijkt te zijn.

Zoals dat bijvoorbeeld in Zuid-Korea gaat. "Want dat is ook nog een probleem: waar wordt het resultaat van een positieve test naartoe gecommuniceerd? Verliezen we het zicht op een significante groep besmettingen door deze zelftesten thuis in te zetten?"

Ook is een zelftest minder betrouwbaar dan bijvoorbeeld een PCR-test. "Een negatieve zelftest kan dus geen vrijbrief zijn voor risicovol gedrag", zegt een woordvoerder van het ministerie. Zelftesten mogen niet worden gebruikt bij coronaklachten, als je contact hebt gehad met iemand met corona of als je terugkeert uit een hoog risicogebied. In die gevallen moet je een testafspraak maken bij de GGD. Ook als de zelftest een positieve uitslag geeft, moet er een vervolgtest worden gepland.

Toch positief

Volgens het RIVM gebeurt dat ook. "We krijgen meldingen van verschillende GGD's dat mensen langskomen nadat ze een zelftest hebben gedaan die positief was."

Ook Baidjoe is ondanks zijn twijfels positief. "Elke besmette persoon die je mist, is er één te veel. Dus elke positieve test die door zelftesten wordt ontdekt, is meegenomen. Alle beetjes helpen deze tijd, maar uiteindelijk valt of staat ook dit met de manier van implementeren."