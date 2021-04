Opnieuw honderden arrestatiebevelen Turkije om banden met Gülen

Turkse aanklagers hebben de arrestatie gelast van 532 mensen, omdat ze verdacht worden van banden met de islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Die wordt door de regering van president Erdogan gezien als het brein achter de mislukte staatsgreep in 2016. Zelf spreekt Gülen dat tegen. Onder de verdachten zijn 459 militairen, zegt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Ruim de helft van de verdachten wordt gezocht door justitie in de omgeving van Izmir, het andere deel door de aanklager in Istanbul. Onder de militairen tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd, zijn kolonels, majoors en kapiteins, zegt het staatspersbureau. Dat spreekt van een actie tegen de "terreurorganisatie Fethullah". In 62 van de 81 provincies in Turkije is onderzoek verricht.

Na de mislukte coup in de zomer van 2016 zijn meer dan 80.000 mensen opgepakt, en zo'n 150.000 ambtenaren zijn ontslagen of geschorst. Ruim 20.000 militairen hebben ontslag gekregen. Honderden mensen zijn veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Onder meer de Europese Unie, mensenrechtenorganisaties, tegenstanders en critici van Erdogan zijn zeer kritisch over de aanpak van veronderstelde Gülen-aanhangers in Turkije, en vinden dat de president de mislukte coup gebruikt als excuus om politieke tegenstanders uit te schakelen. De Turkse regering stelt dat de arrestaties nodig zijn voor de veiligheid in het land.