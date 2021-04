'Drugscriminelen infiltreren grootschalig in rederijen in Rotterdamse haven'

Drugscriminelen infiltreren op grote schaal in internationale rederijen die containers vervoeren van en naar de Rotterdamse haven. "De corruptie in de haven beperkt zich allang niet meer tot de douane en is veel groter dan mensen denken", zegt districtschef Jan Janse van de Zeehavenpolitie in een interview met NRC.

De criminelen zetten handlangers neer op belangrijke plekken in de rederijen, waardoor zij grootschalige drugssmokkel kunnen faciliteren. Volgens Janse gaat het vooral om rederijen die containers vervoeren vanuit Zuid-Amerika, zoals MSC, Maersk, Hapag-Lloyd en CMA CGM.

Steeds meer drugs onderschept

De handlangers zorgen ervoor dat 'uithalers' drugs ongemerkt uit de containers halen en verder vervoeren buiten de haven, waarbij hekken, toegangspoorten en camera's worden omzeild. Volgens Janse gebeurt dat massaal, bijvoorbeeld door handlangers die zich in een lege container het haventerrein laten smokkelen. "Dat kan alleen als iemand bij de rederij je helpt."

Als distributieland speelt Nederland een grote rol in de Europese cocaïnehandel. De onderschepte hoeveelheid groeit jaarlijks: vorig jaar werd een record van ruim 40.000 kilo cocaïne in beslag genomen door het Hit And Run Cargo-team (HARC) van de politie, douane en FIOD. In 2014 was dat nog 7.575 kilo. De straatprijs van cocaïne steeg in de tussentijd niet, schrijft NRC, wat erop wijst dat de hoeveelheid binnengekomen cocaïne niet minder geworden is. Volgens Janse moet het HARC-team door onderbezetting veel onderzoeken voortijdig staken.