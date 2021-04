Wrak vermiste Indonesische onderzeeboot gevonden, president condoleert nabestaanden

In Indonesië is het wrak gevonden van de vermiste onderzeeboot. Zoekteams lokaliseerden het in de Bali-zee. Op de plek zijn wrakstukken gevonden en persoonlijke bezittingen van de 53 opvarenden, zoals gebedsmatten. President Joko Widodo heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden.

De Indonesische onderzeeër verdween woensdag van de radar ten noorden van het eiland Bali, waarna een intensieve zoekoperatie werd ingezet. Onder anderen de VS, Maleisië en Singapore hielpen mee met zoeken.

Opengebroken

Gisteren werden er al brokstukken gevonden, waarna de hoop vervloog dat er overlevenden waren. De autoriteiten gingen er toen van uit dat de onderzeeboot is vergaan en opengebroken en dat alle opvarenden zijn omgekomen, vermoedelijk door de waterdruk.

Nu wordt er begonnen met het bergen van de 44 jaar oude duikboot. Het hoofd van de marine zegt dat de KRI Nanggala-402 op een diepte van 850 meter ligt, veel dieper dan de 500 meter die de onderzeeër eigenlijk kan duiken.