West-Brabant wil maatregelen tegen toenemend aantal treinen met giftige stoffen

Hans de Boer woont in Oudenbosch op een steenworp afstand van de spoorlijn. "Mensen denken dat het allemaal wel goed gaat met die treinen, maar ik heb in België gezien hoe het misging. Dat kan hier ook gebeuren. Er kan een wissel verkeerd staan of een stuk rails wegbreken. Dat is niet te voorkomen of te voorspellen. Als het misgaat, vallen er honderden doden - van wie de helft nooit meer terug te vinden is."

"Mensen beseffen niet dat we hier in een levensgevaarlijk gebied wonen", zegt ook Gabriël van der Heijde uit Oudenbosch. Hij is voorzitter van de Vereniging Alternatief Goederenspoor. Vanuit zijn keuken kan hij de treinen bijna aanraken. "Je moet dit niet willen. De overheid moet ons beschermen."

In 1989 kroop Oudenbosch al eens door het oog van de naald. Bij de Industrieweg ontspoorde destijds een fosfortrein. "Die is gelukkig niet ontploft. Als dat wel was gebeurd, dan zou de achterliggende wijk een krater zijn geweest", stelt Van der Heijde.