School Bussum overweegt aangifte na geweld bij examenstunt

Een eindexamenstunt in Bussum is gisteren uit de hand gelopen. De politie greep hard in toen een deel van de scholieren probeerde om de school met geweld open te breken. Er zijn twee jongeren opgepakt en tientallen boetes uitgeschreven.

Leraren zijn geïntimideerd en aangevallen, zegt Jan Adels, rector van het Willem de Zwijger College bij NH Nieuws. Hij overweegt aangifte te doen tegen een aantal van zijn leerlingen.

De stunt begon zoals veel andere examenstunts, met een auto en een karretje met een geluidsinstallatie. "Ze waren muziek aan het draaien en dansen en een beetje aan het gillen. Het was best gezellig", aldus rector Adels. Maar na een tijdje werd de sfeer grimmig. "Er ging meer alcohol in en er werden flessen gegooid. Ook kregen we klachten van buurtbewoners dat kinderen in hun tuin plasten."

Hele nare toestand

Het lukte de rector aanvankelijk nog om, met behulp van de politie, de scholieren zonder al te veel problemen te laten vetrekken. Maar ze waren snel weer terug. "Ze probeerden met geweld de school open te breken, collega's werden op een vervelende manier benaderd. De politie was nog in de buurt, zag dat en heeft ingegrepen. Dat was het begin van een hele nare toestand."

"Het was nog steeds een grote groep jongeren, de meeste waren dronken. Zo'n 28 agenten waren er ook. Ze hebben geweld moeten gebruiken", aldus de rector. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een "grote groep jongeren ging, van wie een aantal alcohol op hadden". Zij werden met de wapenstok uit elkaar gehaald. Twee jongeren zijn opgepakt wegens belediging van een politieagent.

Inmiddels is duidelijk dat de politie ook "tientallen boetes" heeft uitgedeeld, niet alleen wegens alcoholmisbruik en geweld maar ook omdat de scholieren zich niet aan de coronaregels hielden.