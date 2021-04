Meer getuigenissen over 'vergiftigd' klimaat op Amsterdamse modeschool

Op de Amsterdamse modeschool AMFI is sprake van een "onveilige sfeer". Studenten voelen zich vaak gekleineerd. Zij moeten soms nachtenlang doorwerken onder invloed van speed of andere drugs. Docenten maken bovendien regelmatig racistische of seksistische opmerkingen.

Dat komt naar voren in gesprekken die de omroepen AT5 en NH Nieuws voerden met zo'n vijftig (oud-)studenten en negen (oud-)docenten van de grootste mode-opleiding van Nederland.

Studenten spreken over een angst- en zwijgcultuur. Sommigen durven niet eens begrafenissen van familieleden te bezoeken, omdat ze dan een les missen. "Toen mijn oma was overleden, gaf ik dat aan bij mijn mentor. Ik kreeg te horen: je staat nu voor een keuze. Of je gaat voor je carrière, of je gaat voor andere - onbelangrijke - keuzes", aldus een student.

De modeschool kwam vorige maand in het nieuws omdat oud-leerling Martijn N. werd beschuldigd van verkrachting, geweld, aanranding en drogering. In NRC en Het Parool zeiden tenminste twintig mannen slachtoffer te zijn van Martijn N. De alumnus was tot vorig jaar aan de school verbonden en gaf er vaak gastcolleges.

Black Lives Matter

Anne Sarah Dijkhorst studeerde op het AMFI tot 2015 en zat bij Martijn N. in de klas. Op Instagram deelde ze een video met haar persoonlijke ervaring, die meteen tot veel reacties leidde. "Ik wist dat er meer mensen moesten zijn. Maar ik wist nog niet dat het probleem zo groot was", vertelt zij nu. "De verhalen die ik hoor zijn heftig. Dat je voor een feedbackmoment naar school komt, en vervolgens te horen krijgt van een leraar dat je naar ruige porno moet kijken omdat je ontwerp te saai is."

Anne Sarah heeft samen met de Amsterdamse studentenvakbond ASVA de website Time To Tell AMFI opgezet. Daar kunnen (oud-)studenten hun ervaringen delen. Maar de kritiek is niet nieuw. Vorig jaar ontstond ook ophef, toen de opleiding zich via sociale media solidair verklaarde met de Black Lives Matter-beweging. Veel studenten vonden dat hypocriet. Diamo Luciano, student aan het AMFI tussen 2017 en 2019, zegt: "Er waren docenten die het n-woord gebruikten. Ze vertelden me bovendien dat mijn werk te etnisch was, of vroegen me waarom mijn model zo donker was. Ook kreeg ik te horen dat mijn Arabische model op een seriemoordenaar leek."

Burn-outs en paniekaanvallen

Veel (oud-)studenten spreken van burn-outs, paniekaanvallen of depressies, ook jaren na de opleiding. Toen studente Laura bij een docent aangaf dat het haar te veel werd, kreeg ze als reactie: "Iedereen krijgt wel eens een burn-out, dat hoort erbij".

Soms grijpen studenten naar drugs om de werkdruk aan te kunnen. "Ik nam microdoses pep om maar door te kunnen werken. Een docent die daarvan op de hoogte was, zei: "als dit jouw manier van werken is, dan moet je dat maar doen", vertelt een student die nu nog op AMFI zit. Hij is niet de enige. Ritalin, cocaïne of speed snuiven - het wordt allemaal genoemd als manieren om door te kunnen blijven werken.

Huilende of hyperventilerende studenten zijn geen uitzondering in de schoolgangen, vertellen de studenten aan de omroepen. Het gebeurt ook regelmatig dat er iemand flauw valt. Een student vertelt dat een docent doorgaat met zijn uitleg terwijl een medestudent op de grond ligt. "Tsja, neem maar mee naar buiten. Dat flauwvallen gebeurt altijd in de eerste weken", zou de docent hebben gezegd.

Eerst afbreken, dan opbouwen

Modejournaliste en activiste Janice Deul herkent de verhalen. "Ik vind het tekenend voor het gehele modeklimaat", stelt ze. Hoewel het AMFI steeds wordt genoemd, zou ook op andere opleidingen de sfeer slecht zijn. "Het zijn giftige omgevingen met oude onderwijsprincipes. Het systeem gaat uit van het eerst afbreken en dan opbouwen van studenten."

Heel erg geschrokken

In een reactie laat AMFI-directeur Dirk Reynders weten "heel erg geschrokken" te zijn van de verhalen. Maar ook voor hem zijn ze niet nieuw, want eind maart kwam Jan Willem van Roodenberg van de Inspectie van het Onderwijs ook al met een vernietigend oordeel. "Zo omvangrijk als ik het hier heb gezien, heb ik nog niet veel meegemaakt", aldus Van Roodenberg bij RTL Nieuws.

Directeur Reynders heeft een extern onderzoeksbureau gevraagd in gesprek te gaan met (oud)studenten en (oud)docenten. Verder erkent Reynders dat de studiedruk hoog is. "We zijn ons ervan bewust, dat we door studenten te wijzen op het competitieve karakter van de modewereld, wij ook bijdragen aan het in stand houden hiervan." Om de studiedruk te verlagen zijn de afgelopen jaren veranderingen in het onderwijsprogramma doorgevoerd.

Ook zegt de opleiding herhaaldelijk te hebben opgeroepen om ervaringen te delen met een vertrouwenspersoon of het onderzoeksbureau. Ook zijn er twee werkgroepen opgericht die de cultuur en diversiteit op de opleiding moeten verbeteren.