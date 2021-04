Amsterdams protest tegen komst windmolens: 'Geen hinder, maar gezondheidsschade'

IJburg-bewoner Sander Komijn doet mee aan het protest. "We wonen hier iets verder weg van Schiphol dan andere plekken in de stad, waardoor de windturbines extra hoog kunnen worden. Dan heb je het over windturbines van 200 meter hoog", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Die ga je zien, maar die ga je ook horen. Daar kunnen mensen echt last van krijgen. Dan is het geen hinder, maar gezondheidsschade."

Ook het effect op de natuur baart Komijn zorgen. "Dit is een belangrijk broedgebied voor vogels. Iets verderop ligt een beschermd Natura 2000-natuurgebied en die gebieden zijn die bepalend voor het instant houden van de soortendiversiteit. Daar maken we ons nu zorgen over."

Daarom moet er gekeken worden of de windturbines niet buiten de stadsgrenzen geplaatst kunnen worden, vindt Komijn. "Je kan ook kijken naar een betere combinatie van energie opwekken kijken, bijvoorbeeld meer zonne-energie."