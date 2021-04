Agente doodgestoken in Frans politiebureau, ook dader dood

In het Franse Rambouillet is een politieagente doodgestoken. De dader is ter plekke aangehouden door de politie, die daarbij op hem schoot. De man stierf aan zijn verwondingen.

De aanval vond plaats in het politiebureau in de plaats op zo'n 50 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Het slachtoffer van eind veertig had er een administratieve functie.

De antiterrorismepolitie gaat de zaak onderzoeken. De dader heeft de Tunesische nationaliteit, verbleef legaal in Frankrijk en was niet eerder in aanraking gekomen met de politie, zeggen politiebronnen tegen Franse en internationale media. Over een motief is nog niets bekend.

Premier Castex en minister van Binnenlandse Zaken Darmanin gaan naar het bureau.