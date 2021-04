9292 nieuwe coronabesmettingen, piek lijkt nog niet bereikt

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 9292 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 321 minder dan gisteren, maar op weekbasis blijft er sprake van een stijging van 11 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Het Outbreak Management Team (OMT) zei in zijn eind vorige week opgestelde advies dat het erop lijkt dat de epidemie zijn plafond heeft bereikt en hopelijk nu gaat dalen. Daarop baseerde het kabinet de versoepelingen die komende woensdag ingaan, hoewel het OMT de ontwikkelingen liever nog even had willen afwachten. De cijfers van de afgelopen week wijzen er echter nog niet op dat de piek is bereikt.