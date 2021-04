Koning opent achtste Koningsspelen: 'Fantastisch dat het weer kan'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vanochtend het startsein gegeven voor de achtste editie van de Koningsspelen. Dat deden zijn op basisschool Vlinderslag in Amersfoort. Vanwege de coronapandemie vindt het hele programma dit jaar buiten plaats.

Het koningspaar stond op het podium op het schoolplein. De leerlingen telden luid af van tien tot nul en onder hard applaus en gejuich werd het startschot voor de landelijke sportdag gegeven. Het thema dit jaar is 'ik+jij=wij'. Direct na de opening werd het koningsspelenlied Zij aan Zij gezongen door Kinderen voor Kinderen.

'Hou vol'

Voorafgaand aan de opening zei de koning het fantastisch te vinden dat de spelen dit jaar weer door kunnen gaan. De editie van vorig jaar werd afgelast vanwege de coronapandemie. "Vorig jaar was heel triest", zei de koning. "We hadden nooit gedacht dat het zo lang zou duren", doelde hij op de pandemie. "Het was ook dit jaar weer spannend of het door zou gaan. Maar na moeilijke tijden kunnen we nu weer iets moois doen: samen sporten."

