Kenners over Indonesische onderzeeboot: 'Het loopt eigenlijk nooit goed af'

Kragten was zelf betrokken bij een ernstig ongeval met een onderzeeër. In 1973 was hij als jonge matroos aan boord van onderzeeboot de Zwaardvis voor een oefening ten zuiden van Noorwegen. Door een technische fout kwam er een enorme hoeveelheid water in de boot, die daarop begon te zinken.

De matroos lag net in zijn 'kooi' toen hij erachter kwam dat het mis was. "Ik hoorde allerlei lawaai van water dat naar binnen stroomde door de snuivermast. Ik ben m'n bed uitgesprongen en naar de boegbuiskamer gerend, waar de torpedo's liggen."

Een collega zag kans om vanuit de machinekamer met een lenspomp het water naar buiten te pompen. Kragten: "De pomp lag half onder water en de zekeringen gingen steeds kapot. Die moest hij regelmatig vervangen om de pomp weer aan de praat te krijgen. Dus hij nam steeds een heel diepe hap adem, verving de zekeringen en kon weer een minuut pompen."

Verstijfd

Kragten kon alleen maar afwachten. "We gingen als een raket achteruit de diepte in. Op de dieptemeter zag ik 20 meter, 25, 30, 40, tot de 60 en ik kon niks doen." Rond de 60 meter stabiliseerde de boot en stukje bij beetje kreeg de bemanning hem weer aan de oppervlakte.

"In de boegbuiskamer was iedereen verstijfd. Even later denk je erover na alsof het normaal was. Nu ben ik op leeftijd en denk ik: oei, het had ook fout kunnen gaan."