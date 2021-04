Diplomatieke rel Rusland-Tsjechië escaleert: opnieuw diplomaten uitgezet

Tsjechië heeft besloten tot de uitzetting van bijna zeventig Russische diplomaten en ambassademedewerkers. Het land wil dat de Russische ambassade in Praag niet meer medewerkers telt dan de Tsjechische ambassade in Moskou.

Het is een nieuwe stap in de diplomatieke rel die vorige week begon. Toen maakte de Tsjechische premier Babis bekend dat achttien Russische diplomaten het land moeten verlaten omdat de regering bewezen acht dat Russische inlichtingenofficieren betrokken waren bij een explosie in 2014 in een munitiedepot in Vrbetice, waarbij twee mensen om het leven kwamen. De achttien zouden leden zijn van de militaire inlichtingendienst GROe en de buitenlandse inlichtingendienst SVR.

Moskou reageerde woedend op het Tsjechische besluit, riep de ambassadeur op het matje en stuurde twintig diplomaten van de Tsjechische ambassade het land uit. De Tsjechische regering zei dat de Russen daarmee hun diplomatieke post in Moskou hadden lamgelegd en eiste dat het besluit zou worden teruggedraaid. Nu dat niet is gebeurd, komt Tsjechië met deze nieuwe reactie.

Tsjechië beticht van Russofobie

"Ik wil niets laten escaleren", zegt de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Kulhanek in een toelichting. "Dat is niet mijn rol. Maar Tsjechië is een zelfbewust land en zal daarnaar handelen."

Ook uit Moskou komen harde woorden. "Praag is op weg om onze betrekkingen te vernietigen" en "ze zijn vastgelopen in onvervalst Russofobie", aldus een woordvoerder van het minister van Buitenlandse Zaken.

NAVO-lid Tsjechië heeft vandaag overleg gehad met bondgenoten. Die hebben volgens Praag "hun diepe zorgen geuit over de ontwrichtende acties die Rusland blijft uitvoeren" op het grondgebied van NAVO-lidstaten.

Slowakije solidair met Tsjechië

Buurland Slowakije heeft vandaag drie Russische diplomaten een week de tijd gegeven om het land te verlaten. Premier Heger zei dat Slowakije zich met de de maatregel solidair wil verklaren met Tsjechië.

Saillant detail is dat de Russen die de Tsjechen verantwoordelijk houden voor betrokkenheid bij de explosie in 2014 ook door de Britse justitie zijn aangeklaagd voor een poging om de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter te vergiftigen. Dat was in 2018 in Salisbury.