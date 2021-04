Testsamenleving? Van 'buitenproportioneel' tot 'eindelijk weer vrijheid'

In het onderzoek van I&O Research vinden respondenten die tegen zijn het paspoort een beperking van de bewegingsvrijheid, discriminatie of betutteling vanuit de overheid. "De vrijheid om te vaccineren is er zo dan wel af", zegt iemand. Ook het argument dat een paspoort een inbreuk op de privacy is, speelt mee.

"Ik houd mij supergoed aan alle afspraken. Ik doe er zelf van alles aan om zo gezond mogelijk te leven, maar ik ben nog lang niet aan de beurt om gevaccineerd te worden en dan zou ik mij iedere keer moeten laten testen om te bewijzen dat ik geen corona heb. Dat vind ik een oneerlijk gebeuren", zegt een ander.

Volgens Boin gaat het plan pas werken als het helemaal wordt nageleefd. "Je hebt dus handhaving nodig, en als we één ding geleerd hebben het afgelopen jaar, dan is het dat we hier in Nederland niet zo van het handhaven zijn. Dat lukt niet goed."

Volgens Boin is het belangrijk om vragen te blijven stellen. "Als je uitgaat van de functionaliteit kun je zeggen: ja, het maakt alles veiliger. Maar zijn er geen alternatieven? Misschien zo veel vaccineren dat groepsimmuniteit ontstaat? Of je alleen bij grote evenementen laten testen? Ik begrijp de doelstelling van de overheid wel, maar of je hier nou mee moet beginnen vraag ik me af. Het kan in ieder geval geen langetermijnoplossing zijn."