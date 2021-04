Marineschip voortijdig aan de kant wegens 'ernstig personeelstekort'

Het marineschip Zr.Ms. Van Speijk wordt eerder dan gepland uit de vaart gehaald, vanwege een ernstig tekort aan personeel. De bemanningsleden van het multipurposefregat moesten de afgelopen tijd al veelvuldig op andere schepen invallen.

Zr.Ms. Van Speijk werd in 1994 in gebruik genomen. Sinds 2017 werd het schip ingezet voor drugsoperaties in het Caribisch gebied en voerde het in NAVO-vlootverband grote oefeningen uit. Ook werd het ingezet voor opleidingen. Het fregat, met eigen luchtverdediging aan boord, is inzetbaar voor oppervlakteoorlogsvoering en onderzeebootbestrijding.

Vorig jaar nog werd besloten het schip in de vaart te houden. "Vervolgens heeft de marine alles gedaan het fregat op zee te houden. Dat lukt nu dus niet meer", schrijft Defensie.

Alle schepen van de marinevloot kampen met personeelstekorten, vooral aan technisch personeel is een groot gebrek.

Eerder deze maand werd al bekend dat de marine een begrotingstekort heeft van bijna 75 miljoen euro. Daardoor worden onder meer moderniseringen aan fregatten en onderzeeboten uitgesteld.