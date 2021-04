SGP distantieert zich van man-vrouw-uitlatingen regionale jongerenvoorzitter

In reactie op de verontwaardiging plaatste het landelijke bestuur van de SGP-jongeren vanmiddag een verklaring op zijn site. Daarin staat dat het jongerenbestuur geen verantwoording neemt voor de uitspraken van individuele leden. "De lijn van het bestuur van SGP-jongeren blijft: binnen SGP-jongeren staan alle functies open voor zowel mannen als vrouwen."

De landelijke partijvoorzitter van de SGP, Van Meeuwen, sluit zich daarbij aan. "Wat individuele leden roepen in de pers, daar zijn wij als bestuur niet verantwoordelijk voor", zegt hij tegen de NOS. "Daar gaan wij niet over."

Van Meeuwen wijst erop dat de man-vrouwrelatie al sinds de oprichting in 1918 een heet hangijzer zijn binnen de SGP. "En die interne discussie is nog steeds gaande. Sinds 2013 hebben we wel vrouwen op de kieslijst bij gemeenteraadsverkiezingen staan, maar er zijn nog steeds mensen in de partij die daar moeite mee hebben."

Voorjaarscongres

Die richtingenstrijd kwam afgelopen weekend nog eens voor het voetlicht op het voorjaarscongres van de SGP-jongeren. Daar werden moties ingediend door zowel voor- als tegenstanders van meer vrouwen in de politiek, en geen van de moties kreeg een overduidelijke meerderheid. Wel kwam er steun voor een motie die oproept tot meer "gesprek en bezinning" over het onderwerp.

Het SGP-bestuur kiest er in elk geval bewust voor om niet duidelijk partij te kiezen in de tweestrijd, zegt voorzitter Van Meeuwen. "Er is een status quo tussen twee lijnen en die lijnen proberen we bij elkaar te houden."