Overleden jongen (16) uit Barendrecht gedood door een kogel

Een 16-jarige jongen die vorige week vrijdag in Barendrecht ernstig gewond raakte en overleed, blijkt door een kogel te zijn getroffen. Naar het wapen wordt nog gezocht. De politie sluit een ongeluk niet uit.

Het slachtoffer was vrijdag samen met vier andere jongens tussen de 15 en 20 jaar in een huis aan de Rietgors in Barendrecht. Daar raakte hij zwaargewond aan het hoofd, volgens de eerste berichten door een ontploffing in huis. De jongen overleed later op de avond in het ziekenhuis, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Uit onderzoek in de zaak concludeert de politie nu dat er geschoten is. De vier andere jongens werden direct na het incident aangehouden, maar mochten vrijdagavond weer naar huis. Hun rol en wat er precies is gebeurd, wordt uitgezocht.