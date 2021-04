Duitse Bondsdag akkoord met 'noodrem'-coronawet

De Duitse Bondsdag heeft ingestemd met een wet die de landelijke regering in staat stelt om coronamaatregelen op te leggen in gebieden waar het virus snel om zich heen grijpt. De federale regering kan met deze 'noodremwet' ingrijpen buiten de deelstaten om, die tot dusverre in grote mate zelf hun coronabeleid konden bepalen.

342 Bondsdag-leden stemden voor en 250 tegen. De wet wordt ingevoerd als ook het Duitse hogerhuis, de Bondsraad, akkoord is. Die stemming is morgen. De wet zou dan op zijn vroegst zaterdag kunnen ingaan.

Onder de mogelijke maatregelen is een avondklok, die tussen 22.00 uur en 05.00 uur zou moeten gaan gelden. Ook kunnen winkels worden gesloten en kunnen contactbeperkingen worden opgelegd.

De maatregelen moeten gaan gelden in gebieden waar in een week tijd meer dan honderd positieve tests per 100.000 inwoners worden vastgesteld. Landelijk staat het gemiddelde in Duitsland nu op 160 per 100.000, al zijn de regionale verschillen groot.

Kritiek

De wet is niet onomstreden. In het debat uitten politici van de oppositie om verschillende redenen bedenkingen. Zo sprak de rechts-populistische AfD van "een aanval op de vrijheid", terwijl de Groenen de wet niet ver genoeg vonden gaan.