8530 nieuwe besmettingen; 6 procent meer IC-opnames dan week eerder

2614 coronapatiënten in het ziekenhuis

Er liggen vandaag in totaal 2614 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2653), van wie 822 op de IC (gisteren: 823).

Opvallend is dat het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen hoog blijft, met vandaag 296 nieuwe opnames. Het OMT schreef in zijn advies aan het kabinet van afgelopen maandag dat "het aantal ziekenhuis- en IC-opnames op een plateau lijken te zijn beland", maar "dat het onduidelijk is of we al over de piek zijn".

De meest recente cijfers wijzen er niet op dat dat laatste het geval is: de ziekenhuisopnames zijn volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de voorbije week met 1 procent gestegen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Bij de IC-opnames gaat het om een toename met 6,5 procent.

De komende tijd moet blijken of deze stijging omslaat in een stevige daling van de IC-opnames die Jaap van Dissel van het RIVM ministers zondag in het Catshuis in het vooruitzicht stelde. Hij zei toen te hopen dat de instroom op de intensivecareafdelingen volgende week met 10 procent daalt, blijkt uit de inmiddels gepubliceerde 'Catshuisstukken'. Premier Rutte gebruikte die prognose gisteren om de aangekondigde versoepelingen te verdedigen. Terwijl het nadrukkelijke advies van het OMT en Van Dissel was om te wachten tot die voorspelde daling werkelijk een feit is.

18 overleden covidpatiënten

Bij het RIVM werden 18 overleden covidpatiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 27. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 19 doden per dag, tegen 25 doden per dag een week eerder. Daarmee begint het aantal overledenen weer te dalen.

Hoe het aantal doden zich ontwikkelt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Daar is niet langer een daling van het aantal gevallen te zien. Er zijn nu 172 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 174.