Syriër veroordeeld tot zes jaar cel voor poseren met lijken op YouTube

De rechtbank in Den Haag heeft een 31-jarige Syrische asielzoekers veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor het plegen van een oorlogsmisdrijf en het deelnemen aan de terroristische organisatie Ahrar al-Sham.

De man woonde in 2015 in Syrië en nam met andere strijders van Ahrah al-Sham deel aan het offensief bij al-Ghab. Hier liet hij zichzelf samen met anderen filmen bij de lijken van gesneuvelde strijders, terwijl ze de overwinning vierden. Die video werd vervolgens op YouTube geplaatst. Op de beelden is te zien hoe de mannen de overledenen schoppen en bespugen, en uitmaken voor "honden" en "karkassen van Assad".

De rechtbank oordeelde dat de man daarmee de persoonlijke waardigheid van de overledenen heeft aangetast. Het aanvallen van mensen die niet of niet meer deelnemen aan een gewapend conflict wordt in het oorlogsrecht gezien als een oorlogsmisdrijf. De politie hield de Syriër op aanwijzing van de Duitse politie aan in Ter Apel, toen hij zich daar in 2019 meldde voor asiel.

Het Openbaar Ministerie eiste in maart tien jaar gevangenisstraf. Maar de rechter legde een lagere straf op omdat de man al in Syrië woonde en niet speciaal naar het oorlogsgebied is gereisd. Bovendien was hij lid van een terroristische organisatie die op beperktere schaal misdaden beging dan bijvoorbeeld Islamitische Staat, aldus de rechter.

Voor het oorlogsmisdrijf is ook een iets lagere straf opgelegd dan in een soortgelijke zaak waar deze rechtbank eerder over oordeelde, omdat de slachtoffers op de beelden niet herkenbaar waren.