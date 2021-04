Compensatieverzoek honderden toeslagouders onterecht afgewezen

Honderden ouders hebben ten onrechte te horen gekregen dat ze niet in aanmerking komen voor de compensatie van 30.000 euro. Staatssecretaris Van Huffelen noemt het verschrikkelijk voor de betrokkenen dat de Belastingdienst opnieuw in de fout is gegaan.

"Dit gaat in tegen alles waar iedereen binnen de hersteloperatie zich dagelijks voor inzet", zegt ze in een videoboodschap en in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris biedt "aan alle gedupeerde ouders die hierdoor opnieuw in onzekerheid verkeren" haar excuses aan. Eventuele schulden worden voorlopig stopgezet.