Twee doden en gewonden op boot in Bolsward, mogelijk door koolmonoxide

Op een schip in Bolsward zijn vanmorgen twee doden gevonden. Twee andere personen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk gaat het om koolmonoxidevergiftiging.

Meerdere hulpdiensten gingen naar het schip na een melding over koolmonoxide op een boot aan de kade in de Friese stad. Volgens een woordvoerder van de politie is het nog niet zeker dat het gaat om een koolmonoxidevergiftiging. Onderzoek moet dat uitwijzen, schrijft Omrop Fryslân.

Sluipmoordenaar

Koolmonoxide bekend staat als 'sluipmoordenaar'. Het is niet te zien of te ruiken, maar het kan ernstige gevolgen hebben.

Volgens de brandweer komen er ieder jaar in Nederland 10 tot 15 mensen om het leven door koolmonoxide.