Ouders van relschopper (13) moeten 18.000 euro betalen om avondklokrellen Eindhoven

Ouders van een 13-jarige jongen moeten 18.000 euro aan schade vergoeden die hun zoon aanrichtte tijdens de coronarellen in Eindhoven begin dit jaar. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch gisteren bepaald.

De jonge relschopper was onder meer betrokken bij het gooien van stenen door de ruiten van het station en de plundering van een supermarkt, schrijft Omroep Brabant.

De rechter legde de jongen zelf een leerstraf van 35 uur en een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur op. Zijn ouders moeten opdraaien voor de schade van bijna 18.000 euro.

Vorige maand werd ook al een jongen van 17 veroordeeld voor deelname aan de rellen. Hij moet 10.000 euro betalen.

Protest tegen avondklok

Een protest tegen invoering van de avondklok liep zondag 24 januari uit de hand in de binnenstad van Eindhoven. Honderden relschoppers richtten vernielingen aan bij het station en in het winkelgebied. Ook werd een auto van ProRail in brand gestoken en de Jumbo in het stationsgebouw geplunderd.

Er werd voor zeker 670.000 euro aan schade aangericht in Eindhoven, schrijft de regionale omroep. Ook in onder meer Den Bosch, Tilburg en Rotterdam waren avondklokrellen.