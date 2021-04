Toezichthouder kreeg recordaantal meldingen over racisme en discriminatie

Een recordaantal mensen is vorig jaar naar het College voor de Rechten van de Mens gestapt, omdat ze zich slachtoffer voelden van racisme of discriminatie. Dat staat in de Monitor Discriminatiezaken die het college elk jaar uitbrengt.

Meldingen over racisme hadden bijvoorbeeld te maken met de kinderopvangtoeslagaffaire bij de Belastingdienst, zei voorzitter Adriana van Dooijeweert in het NOS Radio 1 Journaal. "We kregen veel vragen en verzoeken, maar ook een klacht van iemand die continu gecontroleerd wordt, vernederend behandeld wordt aan de telefoon, en zegt: 'Dat heeft er echt mee te maken dat ik niet in Nederland geboren ben'."