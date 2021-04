CDA-burgemeester Eijsden-Margraten stapt op wegens integriteitsschandaal

Burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten stapt op. Dat heeft hij vanavond bekendgemaakt, meldt 1Limburg. De gemeenteraad vergadert vanavond over de positie van Akkermans naar aanleiding van zijn rol in de integriteitsaffaire rond de CDA'er Herman Vrehen.

Vrehen was tot voor kort directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Die natuurstichting ontving tonnen aan subsidie van de provincie. Vrehen sluisde dat geld door naar zijn eigen bedrijven die opdrachten uitvoerden voor IKL.

Burgemeester Akkermans was voorzitter van de raad van toezicht van IKL. Volgens NRC liet Akkermans schriftelijk vastleggen dat Vrehen IKL-personeel via eigen bv's mocht inhuren. Daarmee gaf Akkermans hem een vrijbrief voor het wegsluizen van provinciegelden, schrijft de krant.

In een toespraak aan het begin van de raadsvergadering stelde Akkermans dat de ophef rond de affaire en de ontslagen directeur Herman Vrehen het debat in de gemeenteraad domineert. "Als bruggenbouwer en boegbeeld zit ik in een onmogelijke spagaat waarin geen ruimte is voor zelfreflectie en waarheidsvinding. Maar het ambt is groter dan de persoon."

Eerder stapte het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Limburg, inclusief commissaris van de Koning Theo Bovens, al op naar aanleiding van de kwestie.