Vaccinatiestrategie gewijzigd: miljoen prikken van huisarts naar GGD

Ongeveer een miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medisch risico worden straks bij de GGD gevaccineerd, in plaats van bij de huisarts zoals was gepland. De uitnodigingen aan deze mensen die vallen in de zogenoemde 'griepprikgroep', worden begin mei verstuurd, het prikken begint medio mei, melden bronnen aan de NOS.

Het gaat om personen die meer risico lopen op complicaties bij een coronabesmetting, zoals mensen met longaandoeningen. Zij krijgen al jaarlijks een griepvaccinatie. Het kabinet gaat de wijziging in de vaccinatiestrategie straks bekendmaken tijdens de coronapersconferentie.

De aanpassing betekent niet dat de groep sneller beschermd wordt. Het is nog steeds de verwachting dat de hele groep per half juni de eerste prik heeft ontvangen. Dat gaat gebeuren met een vaccin van Pfizer-BioNTech of Moderna.

Naar achteren

Vorige week bleek dat de groep van een miljoen kwetsbaren drie weken naar achteren werd opgeschoven in de vaccinatiecampagne. Eerst zou de hele groep eind mei de eerste prik hebben gekregen, maar dat werd medio juni. Dat was een gevolg van de beslissing om het AstraZeneca-vaccin niet meer aan mensen onder de 60 jaar te geven.

Patiëntenverenigingen en de Tweede Kamer willen dat die aanpassing wordt teruggedraaid, maar dat gebeurt vooralsnog niet. Het is wel de bedoeling dat de groep kwetsbaren eerder wordt geprikt dan de mensen van 50-59 jaar zonder medisch risico.