OMT wilde liever nog even wachten met versoepelingen

Bovendien vindt het OMT dat je pas kunt vaststellen dat de opnames werkelijk beginnen te dalen als dat met minstens 10 procent gebeurt op weekbasis en gedurende een iets langere tijd. Nu is in Timens ogen nog niet met zekerheid te zeggen dat de piek in de ziekenhuizen definitief achter de rug is.

Zij gaat verder niet in op het besluit van het kabinet om desondanks maatregelen los te laten. "Dit is een politiek besluit, waar ik niets van kan vinden op dit moment. Het is onze plicht om te wijzen op de cijfers. En die zijn dat er ook de afgelopen week weer een stijging van de besmettingen is geweest. Vooral in de jongere bevolkingsgroepen."