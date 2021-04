Beelden van fotograaf en vriendin die met auto omver worden geduwd: 'Waren doodsbang'

"Normaal neem ik nooit mijn vriendin mee", zegt Timothy na een korte nacht. Het stel kwam gisteravond net uit het ziekenhuis, waar zijn vriendin was behandeld aan een lichte verwonding na een val met de fiets. Op weg naar huis zag de persfotograaf dat er een melding was van een autobrand. "Ik dacht: ik ga daar nog even snel foto's maken."

Eerst maakte hij er een foto van een brandweerwagen. "Ik stap uit en zag vier personen van een erf daar af komen Ik werd meteen bedreigd op een manier die niet prettig voelde. Ik word wel vaker bedreigd, maar dit voelde heel echt."

Zo echt, dat de persfotograaf weer in de auto stapte en 112 belde om te zeggen dat hij in zijn persvrijheid werd belemmerd. Intussen zag hij twee mannen wegrennen. Even later zag hij twee felle lichten op zich af komen. Die waren van een shovel, die de auto naar achteren schoof. "In mijn bijrijdersspiegel zie ik dat we bijna de sloot in gaan."

'We stonden doodsangsten uit'

Daar wordt de auto neergezet. De shovel rijdt weg, maar daarna verschijnen de vier personen weer met "een soort gele stokachtige voorwerpen." Daarmee werd volgens de fotograaf meerdere keren op de auto ingeslagen.

Tijdens het telefonische interview met de NOS neemt Timothy even wat pijnstillers. "Ik heb overal pijn. Ik heb schaafwonden van glas in mijn rug."

Na de knallen met de stokken ziet Timothy iemand wegrennen naar de shovel. Hij hoort dat er gas wordt gegeven en voelt dat de auto geramd wordt. Voor hij het weet ligt zijn auto met hem en zijn vriendin erin op de kop in de sloot. "We stonden doodsangsten uit. Ik voelde paniek en agressie. Wat moest ik doen als die jongens nu op ons afkomen?" Hij zag een persoon de auto naderen. "Ik dacht :wat nu?'" Toen zag hij dat het een brandweerman was. "Dan valt er een last van je af." De brandweer heeft het stel losgeknipt uit de auto. Ze zijn door personeel van een ambulance behandeld. Daarna hebben ze aangifte gedaan.