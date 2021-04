Even geen demonstraties op het Museumplein vanwege vervangen grasmat

Het Museumplein in Amsterdam krijgt na twintig jaar een nieuwe grasmat. De werkzaamheden beginnen vandaag. Er komt nieuw gras en ook wordt de afvoer van water in de ondergrond verbeterd. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in juni klaar zijn. Dan is het plein weer toegankelijk voor recreatie. Evenementen en demonstraties, zoals 'koffiedrinken' tegen corona, zijn volgens de stad dit jaar niet meer mogelijk.

Met bouwhekken wordt het plein afgesloten voor publiek. "Dit onderhoud stond al langer op de planning en een grasmat kan alleen in dit seizoen worden aangepakt", zegt een gemeentewoordvoerder. "Met het oog op de heropening van de samenleving hebben we besloten om de hele grasmat in een keer te vervangen en niet in delen, zoals eerst het plan was."

Grasspecialist Piet Kranendonk is verantwoordelijk voor het vervangen van de grasmat. "Het was echt toe aan een opknapbeurt", zei hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. "Net als het doelgebied op een voetbalveld werd ook het gras op het Museumplein heel intensief gebruikt. Om te zorgen dat de ondergrond en het gras dit aankunnen worden er plaggen van veldbeemdgras en Engels raaigras gelegd."