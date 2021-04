Winkels rekenen op versoepeling: 'Eindelijk af van winkelen op afspraak'

Winkeliers gaan ervan uit dat een doorsnee winkel vanaf 28 april weer 8 tot 10 klanten tegelijk mag ontvangen, zonder dat daar een afspraak voor nodig is. Winkeliersorganisatie INretail zegt er vrij zeker van te zijn dat die versoepeling vanavond op de persconferentie wordt aangekondigd.

Ingewijden meldden eerder dat het kabinet die maatregel mogelijk vanavond aankondigt, samen met andere versoepelingen.

"Ik ben er vrij zeker van dat het gaat gebeuren", zegt INretail-directeur Udo Delfgou in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben veel contact en de signalen zijn dusdanig dat we denken dat het vanavond gaat gebeuren."

Kom alleen

Niet-essentiële winkels mogen maximaal 1 klant per 25 m2 ontvangen. Voor een gemiddelde winkel komt dat neer op 8 tot 10 klanten die tegelijk in de zaak mogen zijn. Vorig jaar zomer mochten 2,5 keer zoveel klanten tegelijk binnenkomen (toen waren er wel veel minder besmettingen).

Bij meer winkels komt er personeel bij de deur te staan dat controleert wie er binnenkomt. Dat is verplicht voor winkels waar tien personeelsleden in de winkel staan. Het advies aan klanten wordt: kom alleen. Op dat advies wordt niet gehandhaafd.

Voor de lockdown was het op sommige dagen te druk in winkelcentra. Rond black friday moesten bijvoorbeeld in sommige steden winkels eerder dicht vanwege de grote drukte. "We moeten dat natuurlijk goed organiseren", zegt Delfgou. "Vandaar de oproep om alleen te komen. En daarnaast maken we afspraken met parkeergarages en met gemeenten om het in tientallen drukke gebieden heel goed te organiseren."

Rek eruit

Als de versoepelingen doorgaan, komt er na een kleine twee maanden een einde aan het winkelen op afspraak. "Daar was de rek wel uit, dat was een doekje voor het bloeden", zegt INretail-directeur Udo Delfgou. "Wat we krijgen, is nog altijd open met beperkingen, maar het is een stap vooruit."

Hij verwacht dat winkels dezelfde openingstijden mogen houden als nu het geval is. Dat betekent dat niet essentiële winkels uiterlijk om 20.00 uur moeten sluiten.