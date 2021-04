Persfotograaf en vriendin aangevallen bij opnames: 'Met shovel aangereden'

In Lunteren zijn gisteravond een persfotograaf en zijn vriendin aangevallen tijdens het filmen van een autobrand, meldt Omroep Gelderland. Ze werden belaagd door een groep omstanders en vervolgens met auto en al door een shovel omgekiept, zegt een andere persfotograaf die erbij aanwezig was.

De man en vrouw kwamen vast te zitten in het omgeslagen voertuig en werden bevrijd door de brandweer. Ze zouden lichtgewond zijn geraakt en hoefden niet naar het ziekenhuis.

Getuigen melden dat er twee mensen zijn aangehouden in verband met de aanval. De politie kon tegen Omroep Gelderland alleen bevestigen dat er een melding van het incident was binnengekomen. De woordvoerder zei dat er later inhoudelijk op het voorval wordt ingegaan.

'Met stokken aangevallen'

De persfotografen waren afgekomen op de melding van een autobrand aan de Krommehoekseweg. Volgens de aanwezige journalist van Persbureau Heitink stonden er ongeveer zes omstanders bij de brand. "Die reageerden direct zeer fel en begonnen op een gegeven moment met stokken op de fotografen in te slaan."

Andere fotografen konden naar eigen zeggen ontsnappen aan de woedende omstanders. Een persoon reed met een shovel in op de auto van de persfotograaf en zijn vriendin. Het voertuig kwam ondersteboven in een opgedroogde sloot terecht.

Vorig jaar in september werd ook een persfotograaf mishandeld bij een autobrand. "Je ziet de agressie tegen journalisten toenemen en nu dit", zegt de betreffende man tegen Omroep Gelderland.