Kuipers ziet kentering ten goede in de ziekenhuizen

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ziet de situatie in de ziekenhuizen voorzichtig ten goede keren. Dat is nog niet het geval in de ziekenhuisbezetting: die is al bijna twee weken stabiel en op de intensivecareafdelingen is het met 813 bezette bedden zelfs even druk als eind april vorig jaar. Maar de instroom daalt wel: de voorbije week was het aantal opnames zo'n 7,5 procent lager dan in de zeven dagen daarvoor.

"We zien echt een kentering en dat is verheugend", aldus de ziekenhuisvoorman. Dat zou kunnen betekenen dat de ziekenhuisbezetting toch niet uitkomt op de door Kuipers gevreesde 2900 bedden. "We zijn qua bezetting nog niet over de piek, maar dat lijkt wel zo te zijn bij de opnames. En die daling ga je op den duur onvermijdelijk ook terugzien in de bezetting. "

Versoepelingen verdedigbaar

Kuipers kan dan ook leven met de versoepelingen die het kabinet volgens ingewijden op het programma heeft staan vanaf 28 april. Onder voorwaarde dat het stap voor stap gebeurt.

Ook bijvoorbeeld het loslaten van de avondklok hoeft dan niet tot hernieuwde druk op de ziekenhuizen te leiden. Kuipers rekende voor dat bij versoepelingen volgende week woensdag, de eerste covidpatiënten zich op zijn vroegst twee weken later bij de Eerste Hulp in de ziekenhuizen melden. "En tegen die tijd zijn weer heel veel meer mensen gevaccineerd dan nu."

Huisartsen vangen covidpatiënten op

Opvallend aan de huidige situatie in de ziekenhuizen, vergeleken met de eerdere pieken in november en januari, is dat er weliswaar meer mensen op de IC liggen, maar dat het op de verpleegafdelingen minder druk is. Dat is te danken aan de extra zorg van de huisartsen en de wijkverpleging. Zij zorgen ervoor dat veel mensen thuis kunnen blijven of eerder kunnen worden ontslagen die in de eerste golf nog aangewezen waren op het ziekenhuis.